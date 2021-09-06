«أبوظبي للصحة العامة» يشيد بنتائج برنامج «صحة الفم والأسنان»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة في مارس الماضي برنامج صحة الفم والأسنان تحت شعار «اجعل الوقاية منهجاً» خلال فترة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الوقاية من أمراض الفم وتقليل عبء أمراض الأسنان في المجتمع من خلال تعزيز الشراكات وتوفير المواد العلمية التوعوية المبنية على الأدلة للمجتمع.

وتم خلال فترة البرنامج تسليط الضوء على أبرز الإرشادات والنصائح المثبتة علمياً حول السلوكيات المتعلقة بتحسين صحة الفم والأسنان لدى الفرد، بالإضافة إلى التعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من خلال تقديم ورشة عمل افتراضية ذات ساعات تعليم مستمر معتمدة من دائرة الصحة أبوظبي، حضرها أكثر من 100 شخص من مقدمي الرعاية الصحية، وشملت الورشة مواضيع متعددة حول الوقاية من مشاكل الفم والأسنان عند الطفل بدءاً من مرحلة الحمل وحتى مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة لجلسات حول مشاكل الفم والأسنان عند المرأة الحامل والأطفال والأفراد من ذوي الهمم والأفراد ذوي المناعة المنخفضة، لكونهم من ضمن أفراد المجتمع الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان وتداعياتهما.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «إن تحسين الحالة الصحية للفم والأسنان بين سكان إمارة أبوظبي يعد ضمن قائمة أولويات الصحة العامة، حيث يهدف برنامج صحة الفم والأسنان إلى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بطرق الوقاية من أمراض الفم والأسنان ابتداء بغرس مفاهيم الاهتمام بصحة الفم والأسنان والوقاية من التسوس بين فئة الأطفال وصولاً لتوعية البالغين بطرق الوقاية وتجنب عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بأمراض الفم والأسنان».

وأضافت «إن لأسلوب الحياة المتبع دوراً أساسياً في تحقيق سلامة المجتمع، فالاهتمام بصحة الفم والأسنان لدى الأطفال في سن مبكرة يسهم في الحد المشاكل التي قد تنجم عنها في المستقبل».

وخصص مركز أبوظبي للصحة العامة منصاته الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحتوي على أكثر من 350 ألف متابع بالتوعية لهذا البرنامج من خلال نشر المنشورات التوعوية، حيث وصلت المشاركات التفاعلية إلى ما يقارب 70 ألف مشاركة وإعادة النشر ودعم التوعية.

وسيقوم المركز بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة» بتطوير برنامج «الوقاية من تسوس الأسنان في الطفولة المبكرة» الذي يهدف إلى زيادة عدد الأطفال دون الـ 24 شهراً ممن يقومون بزيارة وقائية لطبيب الأسنان، وذلك بالاستفادة من زيارات التطعيم الدورية الخاصة بالأطفال.

ويشمل البرنامج تعزيز دور التخصصات الأخرى كأطباء الأطفال والممرضين واختصاصي الأمومة بتحسين معارف وسلوكيات أولياء الأمور فيما يتعلق بصحة وسلامة أسنان أطفالهم، وذلك من خلال الحث على البدء بتنظيف الأسنان بمجرد بزوغ أول سن والتشجيع على زيارة طبيب الأسنان الوقائية قبل عمر السنة، بالإضافة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية واعتماد غذاء متوازن للطفل خال من السكريات المضافة، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال وطب أسنان الأطفال.

سيتم كذلك وضع ملصقات ومواد تثقيفية إلكترونية في جميع المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي والعين والتي يبلغ عددها (29) مركزاً، وذلك لتعزيز التثقيف والتوعية.

كما تدعو الخدمات العلاجية الخارجية - صحة الجمهور وتخص أولياء الأمور بحجز موعد عند اختصاصي طب أسنان الأطفال من خلال مركز اتصال صحة 80050

وترحب الخدمات العلاجية الخارجية- صحة أولياء الأمور في مركزيها المتخصصين لرعاية الأطفال وهما مركز المشرف التخصصي للأطفال في أبوظبي ومركز الطوية التخصصي للأطفال في العين، حيث يتلقى الطفل رعاية شاملة ومتكاملة خلال مراحل الطفولة، وذلك لتنشئة جيل صحي معافى.