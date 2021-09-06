جمارك دبي ضمن الـ10 الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

صُنفت جمارك دبي ضمن قائمة العشر الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة عن أفضل بيئة عمل /غريت بليس تو وورك/ المنظمة العالمية المتخصصة في ثقافة بيئة العمل عالية الثقة. وشمل التقييم منافسة 450 مؤسسة حكومية وخاصة، حيث استند التقييم إلى بيانات الاستبيان السري الذي يقيّم تجربة الموظفين ضمن مجموعة من الفئات والعوامل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، حيث شمل الاستبيان جميع الموظفين بكافة مستوياتهم لتحديد أفضل بيئات العمل على مستوى الشرق الاوسط.

وفي معرض تعليقه على تصنيف الدائرة ضمن قائمة العشر الأوائل في الشرق الأوسط، قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية: «إن جمارك دبي اعتادت على التزامها بتطوير بيئة العمل وتحسينها والتركيز على الارتقاء بالمبادرات التي من شأنها تعزيز الإيجابية والتحفيز والالهام للموظف لضمان استمرارية رضا الموظفين ورفع مستوى سعادتهم والايجابية في بيئة العمل، وذلك دعماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل حكومة دبي أسعد بيئة عمل في العالم وللمضي قدماً في مواكبة مئوية الإمارات 2071.