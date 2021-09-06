الامارات | توقعات الطقس ليوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس ليوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:11 والمد الثاني عند 01:11

الجزر الأول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 18:58

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:11 والمد الثاني عند الساعة 22:06

الجزر الاول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:18

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