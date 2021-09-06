الامارات | «إسعاف دبي» ينقذ حياة مصاب سقط على رأسه في منشأة بحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» ينقذ حياة مصاب سقط على رأسه في منشأة بحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق الإسعاف التابع لشعبة إسعاف الجناح الجوي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ حياة مصاب في منشأة بحرية على بعد 40 ميلاً بحرياً من ميناء جبل علي، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات عن سقوط شخص وفقدانه للوعي في إحدى المنشآت البحرية، حيث تحركت طائرة الجناح الجوي وعلى متنها الطاقم الإسعافي التابع للمؤسسة وباشر المسعفون تقييم حالة المريض التي صنفها المسعفون على أنها «حالة بليغة» جراء الإصابة في الرأس، ما استدعى تثبيته على لوح الظهر، وتقديم كافة الإسعافات الضرورية اللازمة لإبقاء حالته مستقرة لحين الوصول به للمستشفى.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي بحرفية فريق المسعفين الذي أسهم في الحفاظ على حياة المصاب وطريقة تعاملهم مع الظروف الصعبة المحيطة به، مؤكداً أنه فخور باستعداد فريقه الإسعافي الدائم للتعامل مع كل الظروف وفي كل الأوقات، كما في هذه الحالة التي استدعت نزول المسعفين لأربعة طوابق عبر سلالم ضيقة حاملين معداتهم الطبية دون تردد لإنقاذ حياة إنسان.

وأضاف أن تلك المواقف الإنسانية التي نشهدها بشكل شبه يومي تجعلنا نواظب على ابتكار طرق ووسائل وأدوات جديدة نضيفها لأسطولنا الإسعافي، وتجعل تطوير منظومة خدمات الإسعاف هاجساً لا يتوقف، للوصول إلى أعلى مستويات خدمات الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى والمشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وحرفية عالية.

كما أثنى على الدور التكاملي بين الدوائر و المؤسسات والهيئات في مجال الإنقاذ والطب الطارئ والذي يعكس الحرفية والتميز في مستوى الخدمات والحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص.

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