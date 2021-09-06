الامارات | «صحة» تقدم 500 ألف استشارة طبية عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تقدم 500 ألف استشارة طبية عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديمها نحو 500 ألف استشارة طبية عبر خدمة التطبيب بالفيديو والصوت (VOPC)، وذلك منذ إطلاق الخدمة العام الماضي، في جميع العيادات الخارجية بجميع مستشفياتها والمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية.

وأوضحت «صحة» أن هذا العدد من الاستشارات عبر خدمة التطبيب بالفيديو والصوت، يشكل نسبة 10% من إجمالي مواعيد العيادات الخارجية لشبكة «صحة»، إذ أتاحت هذه الخدمة المجال أمام الأطباء في العيادات الخارجية والمراكز الصحية للتقييم والتشخيص والعلاج عن بُعد، بصورة تنسجم مع أهداف «صحة» الرامية لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوي بكل يسر وسهولة.

وأكد المدير التنفيذي للعلميات بالإنابة في شركة «صحة» الدكتور مروان الكعبي، أن خدمة التطبيب عن بعُد، أدت دوراً مهماً في جهود شركة «صحة» لمكافحة وباء كوفيد ـ 19، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وقد أثبتت هذه الخدمة نجاحها الباهر وفاعليتها حيث أتاحت للمرضى إمكانية تلقي الرعاية الطبية، في منشآت صحة من خلال الاتصال عن بعد بالأطباء الذين يعالجونهم.

وقال «نجحت»صحة«في تسريع التحول الرقمي الهادف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز تجربة المريض وضمان سلامته وراحته، إذ شكّل إطلاق خدمة التطبيب عن بعُد لمرضى العيادات الخارجية خلال العام الماضي خطوة ناجحة في هذا الإطار، وسوف يزداد أعداد المرضى المستفيدون من هذه الخدمة مع استمرار تعزيز القدرات الرقمية والتكنولوجية في شركة»صحة«.

وأوضحت»صحة«أن الحصول على خدمة التطبيب عبر الفيديو والصوت، يتم عبر تحديد موعد للمريض لتقديم استشارة التطبيب عن بعد، وفي الموعد المحدد يتلقى المريض مكالمة من عيادة الطبيب للتأكد من بياناته، ومن ثم يتم الاتصال من الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية لإجراء الجلسة بسرية تامة، وبعد انتهاء الجلسة، يتمكن المريض من الحصول على تقرير حول الاستشارة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ»صحة«.

وأشارت إلى تقديمها بالإضافة لخدمة التطبيب عن بعد، العديد من المبادرات الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، في إطار جهودها لمكافحة تفشي فيروس كوفيد ـ 19، حيث وفرت مرافق خاصة لعلاج ورعاية المصابين بالفيروس، وتوفير مراكز»صحة«للفحص من المركبة والتي يبلغ عددها 25 مركزاً في جميع إمارات الدولة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً منذ بدء الجائحة، إذ وصل عدد المستفيدين من خدماتها نحو 5,953,985 شخصاً.

كما وفرت شركة»صحة" في هذا السياق الخط الساخن عبر الواتس آب للرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا لجيمع أفراد المجتمع، إلى جانب خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، إذ تم توصيل 138,237 وصفة طبية لمنازل المرضى.

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