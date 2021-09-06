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الامارات | "صحة تعلق" قرار دخول منشآتها الصحية بنظام "المرور الأخضر"

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة تعلق" قرار دخول منشآتها الصحية بنظام "المرور الأخضر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة" عن تعليق القرار المتعلق بالمرور الأخضر الذي تم الاعلان عنه أمس مشيرة إلى عدم وجود أي تغيير على متطلبات الزيارة المطبقة حاليا.

واشارت صحة إلى أنها ستواصل تقييم أي تغييرات وابلاغ المراجعين بأي قرار جديد عند إقراره.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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