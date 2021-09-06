الامارات | "صحة تعلق" قرار دخول منشآتها الصحية بنظام "المرور الأخضر"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة تعلق" قرار دخول منشآتها الصحية بنظام "المرور الأخضر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة" عن تعليق القرار المتعلق بالمرور الأخضر الذي تم الاعلان عنه أمس مشيرة إلى عدم وجود أي تغيير على متطلبات الزيارة المطبقة حاليا.

واشارت صحة إلى أنها ستواصل تقييم أي تغييرات وابلاغ المراجعين بأي قرار جديد عند إقراره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news