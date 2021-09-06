الامارات | محمد بن راشد: الإمارات تطلق حملتها الاقتصادية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات تطلق حملتها الاقتصادية العالمية والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، تغريدة قال سموه من خلالها: "الإخوة والأخوات … تطلق دولة الإمارات حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية.. جذورنا عربية .. طموحاتنا عالمية .. ورسالتنا للمستثمرين والمواهب حول العالم .. اختر #الإمارات_العالمية_المتحدة".

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