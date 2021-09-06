ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، فيديو يوضح الخطوات التي يتم اتباعها في إصدار جواز السفر في الإمارات .
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن بإمكان الأفراد إصدار جواز السفر عبر الموقع الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.
تعرف على خطوات إصدار جواز السفر في الإمارات:
1- التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.
2- اختر خدمة «إصدار جواز سفر» بعد التحقق من نجاح خطوة تسجيل مولود.
3- اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.
4- التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها.
5- ادفع الرسوم المستحقة.
6- توصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة .