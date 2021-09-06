سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية، الذي عقد أمس «الأحد» عن بُعد، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل المجلس في تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي بسياسات ومبادرات ومشاريع نوعية، تواكب المتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي، وتعمل على تحفيز المجتمع الرقمي وتعزيز ريادة دولة الإمارات وصولاً لمراتب أكثر تقدّماً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية.

كما اطلع المجلس على عدد من المقترحات والمبادرات المتعلقة بتعزيز حماية الطفل عبر العالم الرقمي وتعزيز قدرات مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز البيئة الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي.

حضر الاجتماع - عبر تقنية الاتصال المرئي - صقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي، والمستشار الدكتور سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، وموزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، ويونس آل ناصر مساعد مدير عام دائرة دبي الذكية، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمهندس محمد عبدالحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وحصة عبيد الطنيجي ممثلاً عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري مقرر المجلس.