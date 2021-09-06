«تعليم»: تقييم الطلبة وإعلان النتائج وفقاً لمعايير دقيقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي في بيان لها أنها تابعت مؤخراً، ملاحظات أولیاء الأمور على نتائج امتحان الإعادة، واستقبلت في مقرھا بدبي عدداً من أولیاء الأمور على مدار الأیام القلیلة الماضیة، واستمعت لملاحظاتھم، وبدورھا قامت القیادة العلیا للمؤسسة إلى جانب الفرق المعنیة، بالتعامل مع ھذه الملاحظات وتقدیم الإجابات الوافیة على أسئلتھم واستفساراتھم، عبر التبیان لھم كلٌ بحسب الحالة التي جاء لیستفسر بخصوصھا، على الرغم من أن باب الملاحظات على النتائج كان قد أغلق.

وقامت المؤسسة باستقبال ذات المجموعة من أولیاء الأمور یومي الأربعاء والخمیس الماضیین، في مجلس المؤسسة وتم فتح غرفتي عملیات للبت فوراً في ملاحظاتھم تحت إشراف مباشر من المدیر العام للمؤسسة والإدارة العلیا، وتبين أن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة حققوا نتائج ضعيفة في الاختبارات منذ الفصل الدراسي الأول أدت إلى رسوبهم في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، الشيء الذي تكرر في الفصل الدراسي الثالث، مما يؤكد ضعف أداء هؤلاء الطلبة، إلا أن ذات المجموعة ظلت غیر مقتنعة بالإجراء الذي اتخذته المؤسسة، وعمدت إلى القدوم إلى مقر المؤسسة صباح الیوم الأحد 5 سبتمبر، وقاموا بتصویر فیدیو عار عن الصحة یظھر الأمور على عكس ما ھي على أرض الواقع، متسببین في عرقلة استقبال المراجعین الآخرین والتطاول أیضاً على موظفي المؤسسة من دون استثناء.

وفي ھذا الصدد تقدر مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي حرص أولیاء الأمور ورغبتھم الأكیدة بتجاوز ذویھم مراحلھم الدراسیة بنجاح، ولكن على أن یتم ذلك وفقاً للمعاییر المتبعة في تقییم الطلبة وبما یتوافق مع سیاسة التقییم والامتحانات لدعم الطلبة في مراحلھم التعلیمیة المقبلة.

ونلفت عنایة أولیاء الأمور إلى أن النتیجة النھائیة للطالب تمر عبر سلسلة من المراجعات قبل اعتمادھا، وذلك حرصاً من المؤسسة على توخي الدقة في إعلان النتائج وعدم إحداث إرباك بين أوساط الطلبة تبعاً لذلك.