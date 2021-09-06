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الامارات | استطلاع.. كيف تقيم الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بالدولة؟

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الإمارات اليوم-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع.. كيف تقيم الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بالدولة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري صحيفة "الامارات اليوم" بالتعاون مع "تريندز للبحوث والاستشارات" استطلاعاً للرأي حول الجهود المبذولة من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحتها لجائحة "كوفيد-19"، وذلك في إطار معرفة الرأي العام، للمواطنين والمقيمين في الدولة، حول هذه الإجراءات، وكذلك حول لقاحات التطعيم التي وفرتها الدولة، واستطلاع آراء المواطنين والمقيمين في الدولة كذلك في تطعيم الأطفال بلقاح للوقاية من الإصابة بـ"كوفيد-19".

ونؤكد أن جميع الإجابات ستُعامَل بسرية تامة، وستُستخدَم للأغراض البحثية فقط.

ونرجو من قراءنا الأعزاء المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي:
https://trendsresearch.org/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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