الامارات | شرطة أبوظبي تفعل "الرصد الآلي" لمخالفي إشارة "قف" في الحافلات المدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفعل "الرصد الآلي" لمخالفي إشارة "قف" في الحافلات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومؤسسة الإمارات للمواصلات - أبوظبي تفعيل الرصد الآلي لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بالوقوف التام في حالة فتح إشارة "قف " الجانبية الخاصة بالحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار من خلال تركيب أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة ابوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً .

‎وحثت سائقي الحافلات بعدم التوقف في الشوارع الرئيسية ومواقف النقل العام وأكدت على أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة الطلاب.

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