«سهرات إكسبو» موسيقى.. إبداع.. ثقافة

ابوظبي - سيف اليزيد - تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رحلة موسيقية عالمية زاخرة بالتنوع يقدمها «إكسبو 2020»، ضمن سلسلة من 6 مهرجانات للأنواع الموسيقية الشهيرة التي يحييها نخبة من أهم النجوم العالميين من نيودلهي إلى نيويورك، إلى جانب أعمال غنائية وسهرات موسيقية أخرى مشتركة تتخطى الحواجز الثقافية، وتصحب الزوار في رحلة يجوبون فيها العالم عبر الموسيقى، والإبداع، والثقافة.

وتقام جميع الحفلات والسهرات الموسيقية في ظل تدابير الصحة والسلامة المعززة، بما يتماشى مع أحدث الإرشادات والإجراءات الواردة من حكومة الإمارات، ويقوم كل مهرجان على إبداع أعمال مشوقة تجمع فنانين من مختلف الخلفيات والبلدان، ويضم ست مجموعات موسيقية مختلفة، من أجواء جزر هاواي والفلبين والكاريبي، إلى الإيقاعات القبَلية لتنزانيا وبنجلاديش، وستمزج السلسلة الشهرية الأنواع الموسيقية، وتقدم ابتكارات موسيقية متنوعة، وستدعو العالم إلى الاستمتاع بأصوات تقليدية وعصرية بطرق جديدة ومشوقة على منصة اليوبيل الكائنة في موقع «إكسبو 2020». ومن أبرز الفعاليات التي ستقدم في «إكسبو 2020» مهرجاني «إيقاعات إكسبو»، و«سهرات إكسبو الغنائية»، وستزخر الفعاليتان بالألوان، والإبداعات، والثقافات، طيلة فترة انعقاد الحدث الدولي، الذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر وتمتد على مدار 6 أشهر.

حسين الجسمي: أسرد حكاية الإمارات

سعياً لتسليط الضوء على إثراء الثقافة الإماراتية أمام جمهور من شتى أنحاء العالم وإبراز قدرات أهل الإمارات الموهوبين، عُين الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيراً لـ «إكسبو 2020 دبي»، كونه أحد أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم. ومع اقتراب الإمارات لاستضافة مشاركين من أكثر من 190 بلداً، وملايين الزوار من جميع أنحاء العالم في الحدث الأضخم على الإطلاق، قال الجسمي: يشرفني أن ألعب دوراً في إظهار مدى التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإنسان الإماراتي وطموحاته في المستقبل، فإماراتنا وطن يشع بالدفء والتفاؤل والتسامح وسيتجلى ذلك بوضوح في ساحة «إكسبو 2020 دبي» الذي سيضم مجموعة من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي سيشاهدها الناس على أرض الإمارات من كل أنحاء العالم بأسره، واعتبر هذا اللقب والتعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات، و«إكسبو 2020» للعالم بأسلوبي الخاص. وتابع: كلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في «إكسبو 2020»، بهدف جعل العالم مكاناً أفضل للحياة، وأتشرف أيضاً بالمساهمة في نقل رسائل «إكسبو 2020»، الحدث الأروع في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاعات القبائل والمدن

يضم برنامج «إيقاعات إكسبو» مجموعة من الفعاليات الترفيهية الغنية والمتنوعة، مع «إيقاعات العالم» الذي يضم نخبة من الفنانين والموسيقيين من كل أنحاء العالم، وتتزامن «إيقاعات اليوبيل» مع اليوبيل الذهبي للدولة في شهر نوفمبر، وتركز على الفنانين الذين انطلقوا من الإمارات. وفي شهر ديسمبر، سيمثل مهرجان «إيقاعات القبائل» احتفالاً ثقافياً بالأنواع الموسيقية العرقية والعالمية المتعددة للموسيقى، والفنون، والعروض الاستعراضية، فيما سيستمتع محبو الفن المعاصر والحديث في شهر يناير 2022 باستعراض «إيقاعات المدن»، الذي يستضيف فنانين عالميين، وفي شهر فبراير، تحتفي «إيقاعات الصحراء» بفنانين من المجتمعات المقيمة في الصحراء في منطقة العالم العربي وشمال أفريقيا، قبل أن توحد «إيقاعات الجُزر» موسيقى الجُزر تحت شعار واحد عندما تنتهي سلسلة المهرجانات في شهر مارس.

أعمال غير مسبوقة

ضمن احتفالات الموسيقى في «إكسبو 2020» مساء كل خميس وجمعة على مسرح اليوبيل، سيجتمع نخبة من الفنانين من جميع أنحاء العالم ضمن مهرجان «سهرات إكسبو الغنائية»، لكسر الحواجز بين الأنواع، والأجيال، والثقافات الموسيقية.

ويقدم العرض، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الدول والفنانين الدوليين، تجربة مختلفة في نهاية كل أسبوع، تضم أعمالاً تعاونية غير مسبوقة، وتشمل حفلات «سهرات إكسبو الغنائية» الملحن ومؤلف الأغاني والمنتج السوري إياد الريماوي إلى جانب فرقة الأوركسترا الخاصة به التي ستؤدي مقطوعات موسيقية تتفرد بمزجها الألحان الشرقية بالغربية لكلاسيكية، والمغنية ومؤلفة الأغاني الأردنية دينا ستارز، وفرقة الفانك روك الحائزة عدة جوائز «كارل أند ذا ريدا مافيا»، والموسيقي ومؤلف الأغاني والمغني التشيلي سيرخيو كتالان، والمغنية ومؤلفة الأغاني الصربية ألكسندرا كرستيتش، وفرقة الآلات الموسيقية المتعددة «جاي أند فو» المؤلفة من ستة أفراد مقيمين في دبي، والتي تُعرف بأنغام موسيقى الفولك الممزوجة بالجاز وآلات النفخ مع إيقاعات موسيقى الريغي والسكا والموسيقى الغجرية، إلى جانب المغنية الكولومبية لموسيقى البوب اللاتينية فاتينيزا.

لغة عالمية

حول التحضير للفعاليات، قال طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»: الموسيقى لغة عالمية تجمع الناس والثقافات معاً، في وقت مجتمعاتنا في أمسّ الحاجة إليها، وتُسرّنا استضافة مواهب رائعة وملهمة كهذه من جميع أنحاء العالم في بيئة آمنة، تحتفي بالبشرية بطريقة مرحة وتفاعلية.

عروض نابضة بالحياة

تُقام عروض الأداء النابضة بالحياة مرة كل شهر أيام الخميس والجمعة والسبت طيلة 8 ساعات، واختير الفنانون المشاركون في السهرات الغنائية بعناية لاجتذاب المجتمع المتنوع من محبي الموسيقى من جميع الفئات العمرية، والجنسيات، والاهتمامات من زوار الحدث الدولي، حيث سيضم برنامج المهرجانات عروضاً موسيقية، وأخرى استعراضية راقصة، وعروضاً مرئية، وغنائية وسردية، تقليدية ومعاصرة، إذ ستتخلل الفعاليات عروض بأداء ثنائي الدريب بوب الهندي «باريخ أند سين»، إلى جانب الموسيقي والمتأهل إلى نهائيات النسخة الأسترالية من برنامج «إكس فاكتور» جايمي ديفيل، فضلاً عن أنغام القيثارة والصوت العذب لمؤلف الأغاني والمغني المقيم في الإمارات «روني سركيس»، والفرقة العربية الكائنة في الإمارات «آز بير كاسبر»، التي ابتكرت قطعاً سمفونية غنية بالمقطوعات العالمية، وفرقة «نون» المؤلفة من ثلاثة أعضاء مقيمين في الإمارات، والمعروفة بإيقاعاتها المميزة من موسيقى الفانك وبالإيقاعات الأفريقية والهندية والمؤثرات الإلكترونية.