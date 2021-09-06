هزاع بن زايد: مرحلة جديدة عنوانها الصدارة والإنجاز

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إطلاق «مبادئ الخمسين» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرحلة جديدة عنوانها الصدارة والإنجاز والتنمية والتسامح والانفتاح والأخوة الإنسانية. وأوضح سموه أن الإمارات ستبهر العالم في تقدمها نحو المستقبل مثلما أبهرته في مسيرتها الماضية. قال سموه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «(مبادئ الخمسين) التي وجه بإطلاقها رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، تؤرخ لمرحلة جديدة عنوانها الصدارة والإنجاز والتنمية والتسامح والانفتاح والأخوة الإنسانية، ومثلما أبهرت الإمارات العالم في مسيرتها الماضية فستبهره أكثر في تقدمها نحو المستقبل».