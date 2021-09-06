مطر الطاير: بناء اقتصاد مستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضع خريطة طريق للتنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين عاماً المقبلة، تتصدر فيها الدولة العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية والإنسانية كذلك. وأضاف: «تمثل وثيقة المبادئ العشرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً شاملاً لخطى الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة، حيث أكدت مواصلتها العمل على بناء اقتصاد تنافسي مستدام لا يقل عن نظيراتها من الدول العالمية.