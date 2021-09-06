تمديد صيد الأسماك بـ«الحظرة» إلى نهاية أكتوبر المقبل في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أصدرت «الهيئة» قراراً إدارياً بشأن تمديد موسم صيد الأسماك بالمعدات الثابتة «الحظرة» في أبوظبي ليكون حتى نهاية أكتوبر المقبل، والذي تم بموجبه تمديد الموسم الحالي حتى الـ31 من أكتوبر من العام الجاري. ويأتي القرار دعماً لاستدامة قطاع مهنة الصيد والعاملين بها. وستقوم فرق هيئة البيئة - أبوظبي المختصة بتنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع «الحظور» على سواحل إمارة أبوظبي والجزر التابعة لها، إضافة إلى تنظيم حملات توعية للصيادين التقليديين لحثهم على استغلال الثروة السمكية بطريقة مستدامة من خلال التزامهم بقوانين الصيد والقرارات المنظمة له. كما وضعت «الهيئة» العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على المخزون السمكي على نحو مستدام.