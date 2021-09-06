ناصر الهاملي: تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن وثيقة مبادئ الخمسين والمشاريع المستقبلية، تجسد الفكر السديد لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على مواصلة مسيرة الوطن وفقاً لرؤية شاملة ترتكز على قوة الاتحاد والمنجزات التي تحققت في مختلف المجالات، وتحاكي في الوقت ذاته التطورات والمتغيرات العالمية، وتستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة. وأضاف: «يشهد العالم اليوم انطلاقة متجددة لدولة رائدة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل واعد رسمت معالمه قيادة فذة يتعلم منها الجميع كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميز، وأنه لا حدود للطموح القائم على التخطيط الاستراتيجي والنظرة التفاؤلية». وأكد: «المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، مؤسسات وأفراداً، بذل الجهود المضاعفة لترجمة الوثيقة ومشاريع الخمسين على أرض الواقع بالشكل المطلوب».