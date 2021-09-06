محمد الكعبي: رؤية حكيمة ونظرة ثاقبة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إعلان وثيقة «مبادئ الخمسين» التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تقودنا نحو آفاق التقدم والازدهار والنماء والتطور بخبرة متجذرة، وخطى واثقة وقراءة متعمقة لمستقبل الحياة.