عبداللطيف الشامسي: مرحلة جديدة لريادة الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

عبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن فخره بإطلاق حكومة الدولة لخمسين مشروعاً وطنياً رائداً والتي تبشر ببدء مرحلة جديدة للدولة تمتاز برؤية استشرافية عالمية أساسها الإيمان بالإنسان وبالطاقات والمواهب الشابة، كما أن هذه الانطلاقة للخمسين عاماً المقبلة تثبت من خلالها دولة الإمارات أن التحديات تقودها دوماً للإنجازات، وأن هذا البلد سيبقى دوماً وجهة عالمية للمواهب والخبرات وبيئة مشجعة للاستثمار ونموذجاً رائداً في الاستعداد والجاهزية والأسبقية.

وأضاف الدكتور الشامسي أن المبادئ العشرة التي وضعتها الحكومة للخمسين عاماً المقبلة، تعكس رؤية وطنية شاملة، ويبقى التعليم دائماً وأبداً ركيزة أساسية في أي رؤية ومرحلة من مراحل التنمية الوطنية بالدولة، فأحد المبادئ العشرة أكد على أن تطوير التعليم واستقطاب المواهب هما الرهان الحقيقي للحفاظ على تفوق الإمارات. وأكد الدكتور الشامسي أن الخمسين عاماً المقبلة تفتح المزيد من الأبواب والمساحات أمام الشباب لإخراج طاقاتهم والإبداع بفكرهم ومهاراتهم، وكليات التقنية تحمل رؤية للمرحلة المقبلة تتماشى مع الرؤى الوطنية للخمسين عاماً المقبلة.