الامارات | بناء وتنمية 500 شركة وطنية مزوّدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الدولة بحلول 2031

شكرا لقرائتكم خبر عن بناء وتنمية 500 شركة وطنية مزوّدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الدولة بحلول 2031 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حكومة دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» سلسلة مبادرات متكاملة تحت مسمى برنامج «شبكة الثورة الصناعية الرابعة»، الذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى اقتصادنا الوطني خلال السنوات العشر المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتنمية 500 شركة إماراتية مزوّدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات والمنطقة والعالم، وإنشاء «شبكة رواد الصناعة»، التي تجمع أكبر 15 شركة وطنية وعالمية، وذلك لدعم نقل المعرفة وأفضل الممارسات في تبنّي التكنولوجيا المتقدمة للقطاع الصناعي.

كما تتضمن مبادرات «شبكة الثورة الصناعية الرابعة» مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، الذي يستهدف تقييم أكثر من 200 شركة صناعية في الدولة قبل منتصف 2022، ومبادرة «برنامج قيادات الصناعة 4.0»، الذي يستهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي في قطاع الصناعة.

وقالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري: «نعلن عن إطلاق شبكة الثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى بناء وتنمية 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالدولة بحلول 2031، ولدعم عملية نقل المعرفة وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة للقطاع الصناعي في الدولة».

وأضافت: «من خلال الشبكة سنقوم بتطبيق مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة لتمكين 200 شركة صناعية في التحول الرقمي والتكنولوجي، وذلك بعد تقييم مستوى كفاءة العمليات والتكنولوجيات، حيث سيحدد المؤشر الوضع الراهن ومدى الجاهزية التكنولوجية في الشركات الصناعية الوطنية، ومن ثم وضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات المناسبة لكل شركة، وسنعمل مع شركائنا على تحقيق ذلك».

وسنعمل أيضاً من خلال الشبكة على «برنامج قيادات الصناعة 4.0» الذي يهدف إلى تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي في قطاع الصناعة، ولتمكين القطاع الصناعي من تضمين التكنولوجيا المتقدمة في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية.

أما عن مبادرة «شبكة رواد الصناعة» التي تجمع 15 شركة وطنية وعالمية، فستعمل على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تبنّي التكنولوجيا المتقدمة من خلال عرض الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة وأفضل الممارسات ونقلها لهذه الشركات.

وستقوم شبكة الثورة الصناعية الرابعة على توفير البرامج والحوافز لرواد الأعمال لمساعدتهم على تطوير أعمالهم من خلال تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بالتركيز على القطاعات الحيوية، ودعم تبنّي التكنولوجيا المتقدمة.

رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة 25 مليار درهم في الناتج المحلي القومي.

تدريب 100 مدير تنفيذي في قطاع الصناعة، ودعم قدرات تحوّل المؤسسات رقمياً.

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