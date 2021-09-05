الامارات | الإمارات تصدر «الإقامة الحرة» للعاملين لحسابهم الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصدر «الإقامة الحرة» للعاملين لحسابهم الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات اليوم نظام «الإقامة الحرة» Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers)، إلى جانب إدخال تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن نظام الإقامة الجديد خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات، وتسهيل ممارسة الأعمال لكافة الفئات.

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