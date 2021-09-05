الامارات | نظامان جديدان للإقامة في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن نظامان جديدان للإقامة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حكومة الإمارات نظامين جديدين للإقامة، بهدف دعم أصحاب المهارات العليا والمستثمرين، هما الإقامة الخضراء والإقامة الحرة.

وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن إعادة هيكلة نظام الإقامة خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات، وتسهيل ممارسة الأعمال لكافة الفئات.

وضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي تم الكشف عنها، تم اعتماد «الإقامة الخضراء» Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في دولة الإمارات يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. وتتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.

كما تم اعتماد «الإقامة الحرة» Freelancers Visa، وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers)، إلى جانب إدخال تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news