الامارات | "مشاريع الخمسين" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "الإمارات تنطلق من المستقبل"

شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاريع الخمسين" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "الإمارات تنطلق من المستقبل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #مشاريع_الخمسين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقة "مبادئ الخمسين"، المشروع الأول ضمن "مشاريع الخمسين".

وحقق وسم #مشاريع_الخمسين، عدد مشاهدات تزيد على " 129 مليون " مشاهدة حول العالم حتى اللحظة، كما أفاد حساب "ترند الغمارات".

وعبر المغردون عن فخرهم بإنجازات الإمارات اللامتناهية، واستشرافها للمستقبل، وجذب الاستثمارات ودعم المشاريع الوطنية، والمواهي من مختلف الجنسيات.

ووجد مغردون أن إعلان وثيقة "مبادئ الخمسين" يجسد استباقا للزمن واستشرافا للمستقبل، فقال أحدهم: "الإمارات تطلق اليوم #مشاريع_الخمسين في استباق للزمن واستشراف للمستقبل".

وقال آخر: "نبدأ اليوم في المستقبل .. بينما يبدأ الآخرون من حيث انتهينا..".

وقال مغردون إن "مشاريع الخمسين" تزيد من قوة المواطنين والمقيمين على مواصلة التميز المعهود داخل الدولة، فقال أحدهم: "#مشاريع_الخمسين تحمل في طياتها عشر مبادئ زادت من قوتنا على مواصلة تحقيق التميز المعهود لنا داخل الامارات".

وقال آخر: " ما شاء الله إماراتنا سباقة للنجاح في جميع المجالات.. وتعطي دفعا ايجابيا لنا لتحقيق المزيد من التطور والنجاح والتميز".

وأفاد مغردون بأن المسقبل لمن يخط له ويعمل، من خلال جذب الاستثمارات، ودعم المشاريع الوطنية، ودعم المواهب من كافة الجنسيات، فقالت إحدى المغردات: "المستقبل لمن يخطط ويعمل من خلال جذب الاستثمارات، ودعم المشاريع الوطنية، ودعم المواهب من كافة الجنسيات، والتفوق الرقمي، والتكتولوجيا المتقدمة، وتنمية الصادرات، وهو ما تقوم به دولة الإمارات".

ووصف الكثير من المغردون دولة الإمارات بـ "دولة البناء والتنمية"، فقا أحدهم: "الإمارات دولة بناء وتنمية".

من جانبهم عبر مغردون عن فخرهم بالانتماء لدولة الإمارات، وعن امتنانهم وشكرهم لحكام الدولة على الجهود التي يبذلونها لتحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق وثيقة مبادئ الخمسين، فقال أحدهم: "وفق الله حكام إماراتنا لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية لتحقيق وثيقة مبادئ الخمسين.. التنمية المستدامة الشاملة والمسار الإستراتيجية للدولة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيًا ورياضيًا وسدد خطاهم يارب العالمين".

وقال آخر: "وفقكم الله ورعاكم حكام إماراتنا لى الابداع المتواصل نفخر بكم ولانستطيع ان نوفيكم حقك.. ومن ازدهار لازدهار باذن الله تحت قيادتكم في دولتنا لا مستحيل وعمار يا بلادي".

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