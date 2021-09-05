الامارات | محمد بن راشد يعلن وثيقة مبادئ الخمسين: "أولويتنا الأولى تنمية بلادنا"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن وثيقة مبادئ الخمسين: "أولويتنا الأولى تنمية بلادنا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، وثيقة مبادئ الخمسين التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة .. وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد .. تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادىء الخمسين .. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية".

وأضاف سموه: "أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا .. وغايتنا شعب الاتحاد .. وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد .. لأن بلدنا واحد .. وعلمنا واحد .. ورئيسنا واحد .. والخمسين القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا".

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