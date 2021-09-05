الامارات | حكومة الإمارات تطلق 50 مشروعا تنمويا ضمن مشاريع الخمسين

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تطلق 50 مشروعا تنمويا ضمن مشاريع الخمسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 50 مشروعاً اقتصاديا وطنياً، تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مبادراتمشاريع الخمسين

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء عبدالله القرقاوي عن 10 مبادئ رئيسية ترتكز عليها الحكومة في توجهها، تتمثل في "الاولوية تقويةالاتحاد، التركيز على بناء اقتصاد افضل وانشط بالعالم، السياسة الخارجية هدفها خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفير افضل حياةللشعب، تطوير التعليم واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق الامارات، تطوير علاقات سياسية وايجابية مع المحيط تعتبر اهماولويات السياسة الخارجية للدولة، الامارات وجهة اقتصادية وسياحية وصناعية واحدة، التفوق الرقمي والتقني العلمي سيرسم حدودناالتنموية والاقتصادية، منظومة القيم في الامارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، الاختلاف السياسي مع اي دولة لا يبرر عدم اغاثتهافي الكوارث والازمات والطوارىء، الدعوة للسلم والسلام لحل الخلافات وهو الاساس"

ويأتي إطلاق هذه المشاريع بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي هذا العام، لتشكل مع المشاريع التي أنجزتها في الخمسين سنةالماضية رصيداً وطنياً للأجيال القادمة، ولتحافظ على مركزها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية.

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