الامارات | حكومة الإمارات تعلن عن اطلاق "الإقامة الخضراء"

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تعلن عن اطلاق "الإقامة الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل "الإقامات العادية، الذهبية، والخضراء".

وحسب وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ستسمح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين بالتقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال حتى سن 25 عاما في تصاريحهم.

وقالت الحكومة أيضا إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهمبالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما ، وهو ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

جاء ذلك خلال إطلاق الـ 50 مشروعاً وطنياً والتي تشكل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمةمن النمو الداخلي والخارجي للإمارات، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلسالوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحةالأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.

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