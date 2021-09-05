الامارات | "الأرصاد" يحدد موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحدد موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن شهر سبتمبر يعتبر الشهر الأخير من شهور الصيف الذي ينتهي فلكيا فى الثالث والعشرين من هذا الشهر ليبدأ فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وأشار المركز إلى أنه خلال هذا الشهر يضعف ويتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، فيما تظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وذكر أنه خلال سبتمبر أيضاً تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل و أوقات الصباح، وتتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، بينما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس، خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، فيما يصبح رطب ليلا حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتكون مثيرة للغبار نهارا، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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