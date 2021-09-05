الامارات | "صحة أبوظبي" تحدد المراكز الصحية الخاصة للقاح "فايزر-بيونتك" في أبوظبي والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تحدد المراكز الصحية الخاصة للقاح "فايزر-بيونتك" في أبوظبي والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة الصحة أبوظبي المراكز الصحية الخاصة التي توفر لقاح "فايزر-بيونتك" للمؤهلين في كل من مدينة أبوظبي والعين. لحجز موعد، يرجى التواصل مباشرة مع المراكز الصحية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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