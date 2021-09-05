بن بيّه يعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء ورئيس منتدى أبوظبي لتعزيز السلم، اجتماعاً تشاورياً وتنسيقياً افتراضياً، أمس، مع معالي الشيخ نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية، وتناول الاجتماع الأوضاع الراهنة والقضايا المستجدة ذات الاهتمام المشترك وأكد الجانبان حرصهما الدائم على تعزيز السلم ونشر قيم التسامح في العالم.

كما تم الاتفاق على مواصلة العمل والتنسيق المشترك في دعم المبادرات التي من شأنها بث روح المصالحة والحوار في المنطقة والعالم.

يأتي اللقاء في إطار العلاقة المتميزة بين منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية.