شما بنت محمد تزور مدرسة إيجلون بسويسرا

ابوظبي - سيف اليزيد - برن (وام)

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، مدرسة إيجلون بسويسرا، في إطار اهتماماتها بالتعرف على آخر المستجدات في التجارب التعليمية المعرفية المتميزة، والتي تقدم نموذجاً مختلفاً، وتبادل الخبرات والمعارف بمجال النظم التعليمية، بما يساعد في التراكم المعرفي والتمازج ما بين التجارب التعليمية المختلفة.

وتعد «مدرسة إيجلون» واحدة من أعرق المدارس في سويسرا وتأسست عام 1949، وتعتمد في نهجها التعليمي على التربية والتنمية المتوازنة ما بين العقل والروح والجسد مرتكزة على تطوير العقل بالقدرة على التفكير والتعلم الاستكشافي وتنمية استراتيجيات قدرات النقد والبحث ومهارات التفكير العليا لدى طلابها وحفز آليات الفضول العلمي للتعلم، وتحرص كذلك على تركيز الأفراد على جوهر أنفسهم واستكشافها والتعرف على الأهداف من الحياة كل ذلك في إطار بنية جسدية مثالية.

جدير بالذكر أن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان كانت قد أطلقت مبادرتها «أكاديمية الحلم والسعادة» بمدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في العام الدراسي 2020-2021، والتي تقوم على ركيزة بناء العقل الناقد للطفل وتنمية مهاراته في اكتشاف ذاته وأهدافه في الحياة.