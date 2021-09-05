150 % زيادة بالمنصة الصيفية لـ«تنمية المجتمع»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بجهود فريق عمل وشركاء المنصة المجتمعية الصيفية التي اختتمت مؤخراً فعاليات دورتها الثانية لهذا الصيف، بتحقيق زيادة مضاعفة في أعداد المشاركين، إذ استقطبت 14.031 ضمن 5 محاور رئيسية، بزيادة قاربت 150% قياساً إلى الأعداد التي جمعتها المنصة خلال الدورة الأولى منها صيف العام الماضي والتي وصلت إلى 5.688 مشاركاً في 6 محاور تفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة لمعاليها في حفل تكريم فريق العمل والشركاء والداعمين والمدربين والمتطوعين في المنصة المجتمعية الصيفية، الذي نظمته الوزارة تقديراً لدور هذه الفئات والجهات في تحقيق النجاح اللافت لبرامج المنصة الصيفية التي اختتمت فعالياتها أواخر أغسطس الماضي.

5 محاور رئيسة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: لقد تفوّقنا معاً في تحقيق مشاركة فاعلة لــ14.031 شخصاً في فعاليات المنصة التي جاءت هذا العام بعنوان «صيفنا متعافي»، الذين شاركوا في 37 ورشة تفاعلية ضمن 5 محاور رئيسة (المحور الزراعي، محور الثقافة والترفيه، محور الأسرة، محور الصحة والرياضة، محور التطوير المهني)، إضافة إلى برنامج التوستماسترز (Toastmasters) «مهارات العرض والتقديم» الذي جمع 25 طالباً متدرباً ضمن برامج التطوير المهني، وهو ما ساهم في تحقيق زيادة كبيرة من حيث استقطاب الطلبة والشباب والأطفال والأسر على نطاق المجتمع وعلى مستوى الدولة.

وثمّنت معالي وزيرة تنمية المجتمع الدور الذي قدّمه شركاء المنصة والإنجازات التي تحققت بفعل تحمّل الجميع مسؤولية الأبناء جنباً إلى جنب مع الأسر، بتوفير التدريب والتعليم والتأهيل والمتعة والممارسة، وتحقيق الفائدة بشكل عام، طيلة الفترة الماضية من هذا الصيف. وذلك بإصرار فريق عمل المنصة المجتمعية الصيفية، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، انطلاقاً من رؤية الوزارة في توفير شراكات واسعة وهادفة ومستدامة من أجل «أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم».

المشاركون في المحاور

وتفصيلاً، فقد بلغ عدد المشاركين في المنصة المجتمعية الصيفية في دورتها الثانية هذا العام 14.031 شخصاً من عمر 6 إلى 60 عاماً بما يشمل جميع أفراد وفئات المجتمع من الأطفال حتى كبار المواطنين، بواقع 3.486 شخصاً في المحور الزراعي و2.943 في محور الثقافة والترفيه، و4.017 في محور الأسرة، و2.442 مشاركاً في محور الصحة والرياضة، وأخيراً 1.143 شخصاً التحقوا ببرامج محور التطوير المهني.

جهود مشتركة

تعد المنصة المجتمعية الصيفية ثمرة تعاون مشترك بين الوزارة و9 جهات على مستوى الدولة، تمثّل الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ العشرات من البرامج والمبادرات في إطار شراكات فاعلة مع عدد من الجهات منها: وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب، مؤسسة الإمارات، المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وسواها. وتمحورت فعاليات المنصة حول سلسلة من المشاريع النوعية وذات الجهود المشتركة، بما يضمن استثمار أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة الصيفية، وتحفيز مشاركة الأسرة في البرامج والفعاليات في جو من السعادة والإيجابية، حيث تخاطب برامج المنصة الصيفية جميع الفئات، وتتيح لكل أسرة الاختيار من بين مجموعة من المشاريع والمبادرات.