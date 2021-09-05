«تنمية المجتمع» تناقش دور الابتكار الاجتماعي في بناء الأسرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الحلقة الثانية من سلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي تحت شعار «تحديات اجتماعية.. آثار واقعية»، والمزمع تنظيمها في 8 سبتمبر الجاري، وتتناول الجلسة دور الابتكار الاجتماعي في بناء أسرة ومجتمع متماسك، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي في حياة أفراد المجتمع، والوصول بهم إلى كيفية إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف المواضيع والقضايا الاجتماعية.

وتركز الحلقة على مفهوم الترابط الأسري، وكيف تم الاستثمار في استخدام الابتكار الاجتماعي كأداة للتعزيز من التقارب الأسري، وسيتم من خلال الحلقة رفع الوعي المعرفي المتعلق بمراحل نمو الأسرة ودور الأهل بكل مرحلة واحتياجاتها ومتطلباتها والتهيئة النفسية اللازمة لها، بما يعزز من النمو الصحي للأسرة وتماسكها واستقرارها.

وأكدت الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «أن حوارات الابتكار الاجتماعي تعتبر مبادرة مبتكرة بحد ذاتها، حيث إنها تعتبر منصة للحوارات على مستوى المنطقة، تهدف إلى المساهمة في معالجة التحديات والظواهر المعاصرة التي يصعب حلها اجتماعياً بالطرق التقليدية، وذلك لضمان تحسين وفاعلية وكفاءة القطاع الاجتماعي، عبر استضافة نخبة من رواد الفكر والمبتكرين بمختلف التخصصات من دول العالم، لتقديم أساليب وطرق وفكر جديد من خلال إكساب المشاركين في الحوار فرصة للتفكير بطرق مختلفة تساعد على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع».

وتستضيف الحلقة الثانية من حوارات الابتكار الاجتماعي التي تأتي عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، الدكتورة هبة جمال حريري، مُعالج نفسي وباحثة وعضو هيئة تدريس بجامعة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث ستُسلط الضوء على مراحل نمو الأسرة والتحديات التي تواجهها، ومناقشة دور الابتكار الاجتماعي في بناء أسرة ومجتمع متماسك.