«حماية» بشرطة دبي يُنظم محاضرة لطلاب نادي بالرميثة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظم مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، محاضرة توعوية في نادي بالرميثة بمشاركة 60 طالباً، قدم خلالها الملازم أول سيف محمد الكور رئيس قسم البرامج التخصصية بالوكالة، نصائح وقائية حول خطر رفقاء السوء، وعواقب التواصل مع هذه الفئة، وكيفية اختيار الصديق الإيجابي.

وتفاعل الطلاب مع المحاضرة التي مست واقعهم النفسي والاجتماعي من خلال محاورتهم حول ماهية العلاقة بينهم وبين أصدقائهم، وما الطرق الكفيلة بإرجاع الصديق لجادة الصواب نظير خطأ سلوكي ارتكبه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على علاقة الشاب بأسرته وضرورة بناء روابط أسرية قوية مع العائلة.

وأوضح الملازم أول سيف بأن اختيار الصديق المناسب بهذه المرحلة يُعد شيئاً مهماً جداً، لافتاً بأن هذه العلاقة تنتقل رويداً رويداً لمراحل متقدمة من العمر وتتوطد العلاقات، فإن كان الصديق «إيجابياً» ستنعكس العلاقة على الشاب وعلى حاضره ومستقبله، وإن كان خلافاً لذلك فالسقوط سيكون نتيجة حتمية.