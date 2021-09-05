الامارات | أكاديمية شرطة دبي تحتفل بتخريج منتسبي برنامج الخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية شرطة دبي تحتفل بتخريج منتسبي برنامج الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، حفل تخريج البرنامج التأهيلي لخريجي الخدمة الوطنية رقم 16/‏‏17.

وتضمن برنامج الدورة مواد نظرية في قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، وقانون الموارد البشرية، وحقوق الإنسان، وإجراءات الأمن والسلامة المهنية، والأخطاء المسلكية، إلى جانب تدريبات عملية في المشاة، واللياقة البدنية، والأسلحة والرماية، وعمليات الشرطة، وغيرها من المواد المساندة التي يحتاجها رجل الشرطة للقيام بعمله بقدرة وكفاءة فاعلة.

وهنأ بن فهد، الخريجين بهذه المناسبة، ثم وجه بضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن في مختلف المجالات، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبسط النظام والقانون، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة، مشدداً على أهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكونوا قدوة حسنة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، لعكس الصورة المشرّفة لدولة الإمارات.

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