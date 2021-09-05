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الامارات | 984 إصابة جديدة بـ «كورونا»

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 335 ألفاً و439 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. ‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 984 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 722 ألفاً و292 حالة. ‌كما أعلنت عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس. ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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