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قرقاش يلتقي وزير الدولة البريطاني لجنوب آسيا والكومنولث

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم السبت، اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في المملكة المتحدة.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها. 
وأعرب اللورد طارق، خلال اللقاء، عن شكره لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة التي قدمتها لتسهيل عمليات إجلاء مواطنين بريطانيين من أفغانستان، مثمناً الدور الإماراتي المهم في إجلاء رعايا العديد من دول العالم. 
جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإماراتية-البريطانية وآليات تطويرها بما ينسجم ومستوى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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