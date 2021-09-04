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الامارات | مركز محمد بن راشد للفضاء يكشف عن موقع هبوط المستكشف "راشد" على سطح القمر

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز محمد بن راشد للفضاء يكشف عن موقع هبوط المستكشف "راشد" على سطح القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن اختيار موقع "لاكوس سومنيوروم" والذي يُعرف أيضاً بـ "بحيرة الأحلام"، كموقع هبوط رئيسي لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهو موقع آمن للهبوط، ويقدم قيمة علمية مهمة، فيما أعلن المركز أيضاً عن اختيار 3 مواقع هبوط احتياطية أخرى.

ويقع "لاكوس سومنيوروم" في الجانب الشمالي الشرقي من القمر، ويتميز الموقع بتكوينه الفريد، الذي تشكل من تدفق حمم البازلت، التي أكسبت الموقع لوناً يميل إلى الأحمر. وكانت جهود اختيار موقع الهبوط قد تمت بتعاون بين "iSpace" والفريق العلمي لمشروع الامارات لاستكشاف القمر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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