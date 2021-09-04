الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 49,919 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الــ24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 49,919 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الــ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 49,919 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,405,147 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 186.09 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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