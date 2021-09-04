إنارة تجميلية لنفقي مشاة الدانة والكورنيش في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال الإنارة التجميلية لنفقي المشاة (نفق الدانة، ونفق الكورنيش) الواقعين على شارع الكورنيش في أبوظبي، وذلك باستخدام إنارة LED الموفرة للطاقة والمستدامة - ذات الكفاءة العالية للأداء، والعمر الافتراضي الطويل مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة، وتكاليف عمليات الصيانة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وبالوقت ذاته منح أنفاق المشاة مشهدية جمالية وفنية رائعة وجذابة، وتشجيع المواطنين والقاطنين على الاستمتاع بتجربة استخدام أنفاق المشاة في الكورنيش بشكل خاص وفي كافة أنحاء أبوظبي بشكل عام.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار تطبيق الأولويات الاستراتيجية ومنها تجسيد أولوية (إمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة).

وأشارت البلدية إلى أن استخدام الإنارة التجميلية لأنفاق المشاة باستخدام تقنيات موفرة للطاقة وذات بعد جمالي وفني تحقق العديد من النتائج والآثار الإيجابية ومنها على سبيل المثال:

إضفاء تجربة مشوقة لمستخدمي أنفاق المشاة ومرتادي كورنيش أبوظبي كونه أحد أجمل الوجهات السياحية بالإمارة، إظهار الجانب الجمالي للأنفاق باستخدام تقنيات الإنارة التجميلية مما يجعلها أكثر جمالاً وحيوية، تعزيز المظهر العمراني والجمالي لمدينة أبوظبي، توفير الإنارة في المداخل والسلالم التي تحقق متطلبات السلامة لمستخدميها.