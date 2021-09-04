أكاديمية شرطة دبي تحتفل بتخريج منتسبي برنامج الخدمة الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، حفل تخريج البرنامج التأهيلي لخريجي الخدمة الوطنية رقم 16/17، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والمقدم الدكتور محمد الحداد، مدير معهد التدريب بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية، وضباط الميدان.

وهنأ اللواء ابن فهد، الخريجين بهذه المناسبة، ثم وجه بضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن في مختلف المجالات، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبدعم من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة، مشدداً على أهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكونوا قدوة حسنة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، لعكس الصورة المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة.