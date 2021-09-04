«أستون مارتن فانتاج» تنضم إلى أسطول سيارات شرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، سيارة «أستون مارتن فانتاج»، المعززة بمحرك ثماني أسطوانات ومزودة بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليتر، وقوة 510 أحصنة/ 625 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي «زد إف» بثماني سرعات، بسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتراً في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية.

ودشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، سيارة «أستون مارتن فانتاج» الجديدة في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد راشد بن صريع المهيري، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيد سيدي العربي بنسودة المدير الإقليمي للعمليات في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في شركة أستون مارتن لاجوندا المحدودة.

وأشاد اللواء المنصوري بالتعاون الوثيق والشراكة مع شركة أستون مارتن لاجوندا المحدودة التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية البارزة، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

شراكة ودور أمني

ومن جانبه، أكد العميد جمال الجلاف أن تدشين السيارة الفارهة الجديدة ضمن أسطول الدوريات الفارهة يأتي في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي في التواصل والشراكة الفاعلة مع الشركاء العاملين في مجال السيارات، مبيناً أن الدوريات الفارهة تساهم في تعزيز التواجد الأمني والتوعوي في العديد من المناطق المهمة في إمارة دبي، حيث تحتوي هذه الدوريات على أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتدعم الدور الشرطي في الميدان.

وبدوره، أكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي أن سيارة «أستون مارتن فانتاج» بمواصفاتها الحديثة تعتبر إضافة نوعية إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، لافتاً أنه هذه السيارة هي الثانية التي تضيفها شرطة دبي من شركة أستون مارتن.