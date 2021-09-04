إطلاق مبادرة «أنا أستطيع» لتأهيل المواهب الإعلامية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلق مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مؤخراً، مبادرة «أنا أستطيع»، في نسختها الثانية، والتي تستهدف تأهيل الباحثين عن عمل في المجال الإعلامي من خريجي الجامعات والكليات المسجلين في دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، حيث تستمر لغاية 30 ديسمبرالمقبل.

وتتضمن المبادرة، التدريب على ستة تخصصات في المجال الإعلامي هي، المونتاج والمؤثرات البصرية وذلك في الفترة بين 29 أغسطس و16 سبتمبر، والتقديم التلفزيوني بين 5 و23 سبتمبر، والإعلام الرقمي بين 10 أكتوبر و4 نوفمبر، والمنتج الرقمي بين 10 أكتوبر و4 نوفمبر، وتحريك الغرافيك بين 7 و29 نوفمبر، والتصوير التلفزيوني والسينمائي بين 5 و30 ديسمبر.

ويشارك في هذه المبادرة 00 باحثاً وباحثة عن عمل في المجال الإعلامي، حيث يحصل المشاركون في نهاية التدريب على شهادة دبلوم في كل تخصص من مركز الشارقة للتدريب الإعلامي.

وحول هذه المبادرة قال حسين شاهين مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: «يستهدف المركز من خلال هذه المبادرة تزويد الخريجين الباحثين عن عمل في المجال الإعلامي بمختلف المعارف والمهارات التي يتطلبها العمل الإذاعي والتلفزيوني بتخصصاته الإعلامية والتقنية، مع التركيز على الجوانب العملية في هذه التخصصات، وذلك عبر دورات تدريبية تطرحها المبادرة التي تندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر مركزها التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل وصقل المواهب الإماراتية في العمل الإعلامي».