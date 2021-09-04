الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس شهراً والإبعاد بحق ميكانيكي شرع في سرقة 25 أنبوباً معدنياً بقيمة 12 ألف درهم من الموقع الذي يعمل فيه، وقبض عليه حارس الأمن وتم إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة.

وقال الحارس إنه كان على رأس عمله، وشاهد المتهم في طريقه إلى الخروج حاملاً في يده صندوقاً خاصاً بالأدوات التي يستخدمها في عمله، فطلب منه فتح الصندوق، واكتشف وجود أنابيب معدنية، فأبلغ الشركة التي عاينت المسروقات وتبين أن قيمتها 12 ألف درهم، فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة.

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