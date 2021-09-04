الامارات | محاكم.. استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ ما الفرق بين الشكوى والبلاغ، ومتى يقع كل منهما؟

حامد عبدالحليم/‏‏‏دبي

■■ الشكوى تقع في الجرائم التي لا يجوز تحريكها أو قبولها إلا بناء على طلب من ذوي الشأن، ونظم المشرع أحكامها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 إذ نص في مادته العاشرة، على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً:

السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.

■ السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.

■ عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.

■ الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.

■ سب الأشخاص وقذفهم.

■ الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

وبالنظر الى نوع الجرائم الخاصة بالشكوى نجد أنها الجرائم التي يطغي فيها الحق الخاص على الحق العام أو وجود اعتبارات اجتماعية وأدبية يجوز التنازل عنها في اي حالة كانت عليها الدعوي.

أمّا البلاغ فهو إخبار الجهات المختصة عن وقوع جريمة، وهو حق لأي شخص ارتكبت في حقه جريمة أو شاهدها أو علم بوقوعها.

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