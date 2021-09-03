محمد بن زايد: الإمارات رمز للعون والنجدة في أوقات الشدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتاً العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة. واطلع سموه خلال جولة في مرافق المدينة ومنافعها، على الخدمات المتكاملة التي تقدم للعائلات الأفغانية، بما يضمن لهم الراحة والحياة الكريمة. واستمع سموه من القائمين عليها إلى جميع الاحتياجات والمتطلبات التي توفرها المدينة.

محمد بن زايد يتحدث إلى أحد أفراد الأسر الأفغانية وفي الصورة سلطان الجابر

وتستضيف حالياً مدينة الإمارات الإنسانية، تجمعاً للقادمين من أفغانستان تمهيداً لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى بإشراف أميركي.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سير العمل في موقع مغادرة مجموعات القادمين من أفغانستان والذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

محمد بن زايد يتحدث مع مسؤول أميركي لمساعدة العائلات التي تم إجلاؤها

واستمع من المسؤولين الأميركيين بشأن عمليات تنظيم المغادرة وسلاسة الإجراءات. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة، بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة، ويضمن صون كرامتهم الإنسانية، كما أمر سموه بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.

محمد بن زايد خلال الزيارة بحضور حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وفي الصورة سلطان الجابر ومحمد مبارك المزروعي وكبار الحضور

وقال سموه، إن دولة الإمارات ستظل رمزاً للعون والنجدة في أوقات الشدة، ومصدر إلهام في العمل الإنساني، مؤكداً أنها لن تدخر جهداً في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات.

محمد بن زايد في صورة تذكارية مع طفل أفغاني خلال الزيارة بحضور حمدان بن محمد بن زايد وفي الصورة محمد مبارك المزروعي وكبار الحضور

الحضور

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد خلال جولته في مدينة الإمارات الإنسانية وفي الصورة سلطان الجابر وكبار الحضور

فيما كان في استقبال سموه لدى وصوله مدينة الإمارات الإنسانية، محمد مطر عبدالله المرر، القائد الميداني لمدينة الإمارات الإنسانية، والدكتور فيصل مصلح الأحبابي، مدير إدارة نظام الصحة العامة، وإبراهيم فرج راشد المنصوري، مدير إدارة الاستجابة بدائرة الصحة أبوظبي، بينما أشرف على تنظيم ضيوف المدينة كل من سلطان عبدالله المريخي وسلطان هزاع سلطان الدرمكي ومحمد حمد علي الدرمكي فيما ترجم حديث سموه مع العائلات الأفغانية منصور محمد جابر.

محمد بن زايد في حديث مع إحدى الأسر الأفغانية

أفضل المعايير

يذكر أن مدينة الإمارات الإنسانية أنشئت عام 2020، وتراعي في تصميمها الخصوصية وتلبية أفضل معايير الأمن والسلامة، فيما تضم الساحات الخارجية للمدينة عدداً من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار، إضافة إلى مركز للصحة الوقائية، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء، وغيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية.