قرقاش: المساعدات الإماراتية للشعب الأفغاني متواصلة دون انقطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستواصل دعمها للشعب الأفغاني، وأن مساعداتها ستتواصل دون انقطاع. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تفرق بين الموقفين الإنساني والسياسي، وأن مسيرة إمارات الخير مستمرة ودائمة العطاء.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «المساعدات الإماراتية للشعب الأفغاني متواصلة دون انقطاع، فالإمارات تفرّق بين الموقف الإنساني وبين الموقف السياسي، وإذا كان الأخير رهن التطورات والتساؤلات والإيضاحات، فإن مسيرة إمارات الخير مستمرة ودائمة العطاء».