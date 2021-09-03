محمد بن راشد يستقبل فريق نادي شباب الأهلي لكرة القدم

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإنجازات التي سجلها الفريق، والفوز بثلاثة ألقاب خلال الموسم الرياضي 2020-2021، ممثلة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخمسين، وكأس السوبر.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني، وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن بلوغ منصات التتويج لا يأتي من قبيل المصادفة، وأن المركز الأول لا يناله إلا المثابر والدؤوب في عمله واستعداده.

وقال سموه: "هذا ما عهدناه من شبابنا وأبطالنا وفرقنا في مختلف الرياضات على مستوى الدولة".

وأشاد بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود الإدارية والفنية، ودور الشركاء الاستراتيجيين للنادي والتي مكنت فريق شباب الأهلي من مواصلة تحقيق الإنجازات التي تضاف إلى رصيد النادي.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية قطاع الشباب والرياضة الذي توليه القيادة رعاية واهتماماً، وطالب سموه بضرورة مضاعفة العمل والتخطيط الإداري الدقيق، لرفع مستوى الكفاءة بما يضمن استمرارية تحقيق الإنجازات وبما يعزز من دور الأندية في رفد المنتخبات الوطنية لمواصلة تحقيق إنجازات رياضية إماراتية في المحافل الدولية.

وتمنى سموه التوفيق للاعبي شاب الأهلي، مؤكداً للاعبين أن فوزهم بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، سيضعهم في تحد أكبر للحفاظ على تلك الإنجازات.

حضر اللقاء معالي مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وفي الختام، التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع لاعبي فريق شباب الأهلي والجهازين الإداري والفني، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والشركاء الاستراتيجيين للنادي من الرعاة وهم: خالد الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني، وموفق القداح، رئيس مجلس إدارة شركة ماج للتطوير، وسعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، ومحمد عبدالعزيز باقر، نائب رئيس مجلس إدارة غلف ماركيتنغ جروب، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ومروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، ومهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات العقارية، وراشد العوضي، المدير العام للتطوير العقاري في مجموعة وصل لإدارة الأصول.