الامارات | حبس عصابة المحال التجارية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عصابة المحال التجارية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس عام والغرامة بحق ثلاثة عاطلين (آسيويين) تتراوح أعمارهم من 21 إلى 29 عاماً، اثنان منهم حضورياً والثالث غيابياً لوجوده في الحجر الصحي أثناء جلسة الحكم، وذلك بعد ثبوت قيامهم بالتخطيط لسرقة أصحاب ورواد المحلات التجارية في منطقة هور العنز، لكنهم سقطوا في قبضة شرطة دبي وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم ارتكاب جناية السرقة والإكراه بعد قيامهم بسرقة 2000 درهم من موظف في أحد المحلات.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على وشك إغلاق المحل ففوجئ بثلاثة أشخاص يهاجمونه، ويعتدون عليه بالضرب وسرقوا منه 2000 درهم وفروا هاربين، لافتاً إلى أنه تعرض لإصابات متفاوتة أحدها في رأسه، وخضع لفحص طبي وحصل على تقرير بالإصابات التي لحقت به.

من جهته ذكر شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن تعرض شخص لاعتداء في منطقة هور العنز وسرقته بالإكراه من قبل ثلاثة اشخاص، فانتقل إلى الموقع ودون إفادات المجني عليه.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث وتحر للتوصل إلى هوية المتهمين، خصوصاً في ظل تلقي أكثر من بلاغ عن سرقات مماثلة، إلى أن تم الاستدلال إلى تورط المتهمين الثلاثة في هذه الجرائم.

وأشار إلى القبض على المتهمين الأول والثاني أولاً، واعترف الأول بأنه خطط مع شريكيه لسرقة المحلات التجارية، وفي يوم الواقعة شاهدوا المجني عليه يغلق المحل فتوجهوا إليه سريعاً واعتدوا عليه بالضرب ثم سرقوا منه 2000 درهم ولاذوا بالفرار.

وأوضح أنه بعد عدة أيام تم القبض على المتهم الثالث في الواقعة وأحيل إلى النيابة العامة بعد أن تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى مماثلة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية السرقة بالإكراه وتعرف المجني عليهم في طابور التشخيص.

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