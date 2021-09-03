بالفيديو.. «شرطة أبوظبي» تطيح بشبكة إجرامية دولية لترويج المخدرات

الإمارات

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أطاحت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها بشبكات منظمة لترويج المخدرات تضم 142 عنصراً إجرامياً من جنسيات مختلفة وبمناطق متفرقة في مختلف إمارات الدولة وضبطت بحوزتهم 816 كيلو جراماً من المواد المخدرة في عدة قضايا عابرة للحدود. وقال العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي إن رجال مكافحة المخدرات قاموا برصد ظاهرة إرسال الرسائل العشوائية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات، وتدعي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدر لأي مكان في الدولة. وأوضح أن زعماء العصابات استخدموا أرقام الهواتف الدولية لنشر الدعايات بشكل عشوائي لترويج المواد المخدرة، ونتيجة لأعمال البحث والتحري تمكنت مديرية مكافحة المخدرات من الإطاحة بالمروجين المقيمين داخل الدولة أثناء محاولتهم وضع المخدر في مواقع متفرقة للتسليم «لوكيشنات» لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة موجعة قصمت ظهور المروجين وتجار المخدرات، وتم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، وإحالتهم للجهات القضائية. و ذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة والعمليات السرية التي نفذتها المديرية وفق خطط أمنية مستحدثة كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكات الإجرامية التي كانت تدار من خارج الدولة لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن التعاطي. و أكد أهمية هذه الضبطيات في منع الخطر المباشر في حال تسويق هذه الكمية الهائلة من الممنوعات، لافتا إلى أن عناصر المكافحة مستمرون في أداء مهامهم لتوجيه الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى، للتصدي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الدولة، وكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن. و أوضح أن هناك تنسيقا بين مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه القضايا دولياً، بالتنسيق مع سلطات الدول التي يقيم بها تجار المخدرات الرئيسيون. وناشد الجمهور في حال وردته رسائل تروج للمواد المخدرة عدم التعامل معها نهائيا وحظر الرقم والابلاغ فورا عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626. -