حمدان بن زايد يعزي أبناء عبيد بن مريمان العامري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال اتصال هاتفي، التعازي لأبناء وذوي المغفور له عبيد بن مريمان العامري.

وأكد سموه أن عبيد بن مريمان العامري أحد رجالات منطقة الظفرة المشهود لهم بعمل الخير، وعملوا بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «قدمنا خلال اتصال هاتفي واجب العزاء إلى أبناء وذوي المغفور له بإذن الله عبيد بن مريمان العامري أحد رجالات منطقة الظفرة المشهود لهم بعمل الخير وعملوا بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».